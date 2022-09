Tracking Arizona Wildcats’ snap counts and PFF grades against North Dakota State

The Arizona Wildcats played 66 offensive snaps and 58 defensive snaps in Saturday’s 31-28 win against the North Dakota State Bison. Here is how many each player played along with their Pro Football Focus grade.

Offense

C Josh Baker, 66 (56.4)

QB Jayden de Laura, 66 (83.3)

LT Jordan Morgan, 66 (75.4)

RT Paiton Fears, 66 (75.1)

RG Jonah Savaiinaea, 66 (57.3)

WR Dorian Singer, 64 (67.0)

WR Jacob Cowing, 60 (63.7)

TE Tanner McLachlan, 54 (67.2)

LG Josh Donovan, 43 (56.1)

WR Tetairoa McMillan, 41 (54.0)

RB Michael Wiley, 41 (59.9)

TE Alex Lines, 34 (67.5)

RG Sam Langi, 23 (69.5)

RB Jonah Coleman, 21 (58.4)

RB D.J. Williams, 12 (57.9)

RB Jonah Coleman, 11 (76.4)

WR Anthony Simpson, 5 (59.0)

RB Rayshon Luke, 4 (73.5)

TE Roberto Miranda, 3 (60.0)

WR Jamarye Joiner, 1 (57.3)

Defense

SS Christian Young, 58 (45.9)

LB Jerry Roberts, 58 (59.6)

CB Christian Roland-Wallace, 58 (68.9)

S Jaxen Turner, 57 (65.0)

DL Jalen Harris, 57 (66.2)

DL Hunter Echols, 57 (69.0)

LB Jacob Manu, 55 (61.5)

LB Kolbe Cage, 54 (40.0)

DT Paris Shand, 50 (37.0)

DL Kyon Barrs, 47 (71.3)

CB Treydan Stukes, 34 (55.9)

CB Isaiah Rutherford, 24 (66.5)

DL Dion Wilson Jr., 19 (76.5)

CB Gunner Maldonado, 7 (56.6)

DE Russell Davis, 1 (60.0)

S Isaiah Taylor, 1 (60.0)

DE Ta’ita’i Uiagalelei, 1 (59.7)